У Львові пройшов фестиваль вертепів (фоторепортаж)
14:02, 09 січня 2017Суспільство
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Український вертепний театр - самобутнє явище у розвитку театральної культури.
7-8 січня 2017 року на головній сцені Різдвяного ярмарку біля міської ялинки перед Оперним театром у Львові відбувався Фестиваль вертепів.
Зазначимо, вертеп являє собою старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні й світські (переважно жартівливі та іронічні) п'єси.
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