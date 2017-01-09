У Львові пройшов фестиваль вертепів (фоторепортаж)

14:02, 09 січня 2017
Суспільство
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Український вертепний театр - самобутнє явище у розвитку театральної культури.

7-8 січня 2017 року на головній сцені Різдвяного ярмарку біля міської ялинки перед Оперним театром у Львові відбувався Фестиваль вертепів.

Зазначимо, вертеп являє собою старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні й світські (переважно жартівливі та іронічні) п'єси.

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Теги: #Львів#фоторепортаж#вертеп#вистава