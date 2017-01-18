У православних християн сьогодні Водохресний святвечір

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", у Водохресний святвечір і на саме Водохреща вода в храмах освячується особливим чином - великим Йорданським освяченням. Ця вода - велика святиня, називається Агіасмою або водохресною водою. Освячення відбувається однаковим чином, тому вода, освячена ввечері або вранці, не відрізняється.

У ці дні віруючі згадують про те, як у віці 30 років Іісус Христос прийшов на річку Йордан, щоб прийняти хрещення від Іоанна Предтечі. Під час Хрещення Бог Син знаходився в Йордані, Бог Отець виявив себе голосом з небес і свідчив про Сина, а Бог Святий Дух у образі голуба зійшов на Іісуса Христа.

В пам'ять про цю подію в усіх храмах співають: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе".

Цей же тропар співають вдома, коли окропляють житло. Водохресну воду вживають натщесерце, зазвичай разом з просфорою.

За традицією, вже ввечері 18 січня люди вирушать на водойми і з молитвою тричі занурюються у воду. В пам'ять про річку Йордан, у водах якої Іоанн Предтеча хрестив Іісуса Христа, ополонку називають йорданью.

У цей день, як і в Різдвяний святвечір, віруючі не вживають їжу до виносу свічки після Літургії вранці і до першого вживання хрещенської води. Також у цей день до вечері вважалося важливим прибрати будинок перед окропленням святою водою.

У день Хрещення Господнього, 19 січня, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій освятить води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору (вул. Прирічна, 5А). Урочисте освячення вод Дніпра почнеться близько 12.00, після чого кияни почнуть омовіння у хрещенській купелі.