Військовому шпиталю у Дніпрі передали обладнання для оперування
22:15, 18 січня 2017Суспільство
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Обладнання надіслали благодійники із Франції.
Дніпровський шпиталь отримав приладдя для проведення операцій / Скріншот відео
Дніпровський військовий шпиталь отримав апарат для розшифрування рентген-знімків, стіл для оперування поранень голови, а також багатофункціональне стоматологічне крісло, яке дає змогу проводити операції на щелепах бійців. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Дотепер у шпиталі не було відповідного обладнання, щоб проводити термінові стоматологічні операції. Те, яке Франція передала Україні сьогодні, не нове, деякий час його використовували у французьких клініках.
Обладнання для оперування передали військовому шпиталю у Дніпрі благодійники із Франції
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