Військовому шпиталю у Дніпрі передали обладнання для оперування

Дніпровський військовий шпиталь отримав апарат для розшифрування рентген-знімків, стіл для оперування поранень голови, а також багатофункціональне стоматологічне крісло, яке дає змогу проводити операції на щелепах бійців. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Дніпрі судитимуть переселенку за незаконне отримання соцдопомоги

Дотепер у шпиталі не було відповідного обладнання, щоб проводити термінові стоматологічні операції. Те, яке Франція передала Україні сьогодні, не нове, деякий час його використовували у французьких клініках.