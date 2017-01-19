На одеському пляжі близько 300 людей взяли участь у Водохресному купанні

Як передає кореспондент УНІАН, реєстрація бажаючих взяти участь в одночасному купанні з метою можливого встановлення рекорду розпочалася о 10:00.

Потім люди різного віку одночасно зайшли у воду з білими і червоними надувними кульками в руках. За командою всі кульки випустили в небо.

Рекорд був зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України. Ініціатор акції - благодійний фонд «З Одесою в серці».

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За попередніми даними, у зануренні взяли участь близько 300 осіб. Як пояснили УНІАН у фонді, під час занурення сталася «невелика плутанина», у зв'язку з чим представники реєстру переглядають відеозаписи з дронів.

«Чітка цифра буде відома пізніше», - пояснили організатори.

Під час акції всіх безкоштовно пригощали шурпою, гарячим чаєм та глінтвейном. Одночасно відбувався збір добровільних пожертвувань на лікування за кордоном одесита Олександра Кустурова, який страждає важким онкологічним захворюванням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні православний світ святкує Водохреща, або Богоявлення Господнє. На водоймах України в місцях масового купання чергують майже 3 тисячі рятувальників, а також понад 500 одиниць техніки.