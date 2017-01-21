В усьому світі проходять акції проти російської агресії в Україні "Стоп Путін! Стоп війна!" (фоторепортаж)

Про це повідомляють МЗС України в Twitter, Всесвітній рух патріотів України організатори акції у Facebook.

У Польщі акцію організував рух «Євромайдан Варшава». Учасники пікетували Посольство РФ і закликали агресора припинити війну на сході України, вивести іноземні війська і повернути Крим, повідомляє Польське радіо.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Києві в акції "Стоп Путін! Стоп війна!" на Майдані Незалежності взяли участь близько 100 осіб.

В Одесі акції біля Генконсульства РФ також проходила акція "Стоп Путін! Стоп війна!".

Головна мета акції - привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати весь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.