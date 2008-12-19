Поліпшився фінансовий результат підприємств України

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у січні-жовтні 2008 року проти січня-жовтня 2007 року зріс на 7,9% - до 110 млрд. 773,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Як зазначили у Держкомстаті, прибуток одержали 66,8% усіх підприємств країни - вони завершили січень-жовтень 2008 року з фінрезультатом 144 млрд. 424,6 млн. грн.

Зі збитком січень-жовтень завершили 33,2% підприємств, їх фінрезультат становив 33 млрд. 650,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у 2007 році проти 2006 року зріс на 73%, або на 51 млрд. 198,4 млн. грн., - до 121 млрд. 435,2 млн. грн.

У 2007 році прибуток одержали 71,1% усіх підприємств країни - вони завершили рік з фінрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. Зі збитком 2007 р. завершили 28,9% підприємств, їх фінрезультат становив 25 млрд. 820,9 тис. грн.