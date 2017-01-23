У лікарні Києва помер хлопчик, який постраждав під час пожежі через сварку батьків на Одещині (відео)
У лікарні Києва сьогодні, 23 січня, помер 6-річний хлопчик, який постраждав у ніч на 14 січня під час пожежі, що сталася в Одеській області через навмисно розлитого в будинку бензину під час сварки його батьків.
Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, рано вранці до одеської поліції зателефонували зі столичної лікарні, щоб повідомити про смерть дитини, яка отримала опіки 73% поверхні тіла.
Представник поліції наголосив, що, таким чином, відкрите раніше кримінальне провадження - спроба навмисного вбивства є умисним вбивством, довершеним до кінця.
«Ймовірно, провадження буде перекваліфіковано. Встановлено, що бензин розлив 37-річний вітчим дитини під час сварки з дружиною - матір'ю хлопчика. Вона зараз в Києві на лікуванні, стан її важкий - опіки 65%. В одеській лікарні - друга дитина», - розповіли у главку.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 січня в селі Федосіївка Окнянського району Одеської області у приватному будинку глава сім'ї під час сварки з дружиною навмисне розлив бензин і пригрозив, що підпалить будинок. Виникло загорання, діти віком 4 і 6 років, які перебували у будинку, а також їх 25-річна мати отримали серйозні опіки і були госпіталізовані у вкрай важкому стані.
18 січня на лікування з Одеси до Києва були переправлені жінка і 6-річний хлопчик, які перебували у важкому стані. Молодша дитина (4-річна дівчинка) на даний час перебуває у медичній установі Одеси.