У Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем) вважають, що в боротьбі з тіньовим ринком землі допоможе створення Фонду земель державної власності.

Як повідомили УНІАН у Держкомземі, про це під час круглого столу з обговорення проекту Закона «Про управління землями державної власності» заявив перший заступник Держкомзему Антон ТРЕТЬЯК.

«У тіньовому ринку землі сьогодні обертається близько 800 млрд. грн., тоді як до держбюджету надходить лише 3 млрд. грн. Ситуацію з тіньовим ринком землі можна вирішити, створивши Фонд земель державної власності, який би вів реєстр земель і систематизував відносини на ринку. Але для цього потрібно якнайшвидше ухвалити відповідний закон”, – зазначив А.ТРЕТЬЯК.

На сьогоднішній день у власності держави перебуває 49% земель, і якщо найближчим часом не створити структуру, яка б централізовано управляла розподілом цих земель, то у держави нічого не залишиться, вважають експерти Держкомзему.

У комітеті зазначають, що необхідно чітко розмежувати повноваження державних органів у сфері управління землями державної власності, оскільки їх розпорошеність лише сприяє розвитку тіньового ринку. Запропонований законопроект, який найближчим часом буде доопрацьовано і відправлено до парламенту, дасть можливість ефективно і раціонально управляти земельними ресурсами держави, переконані в Держкомземі.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ц.р. головою Державного комітету із земельних ресурсів призначено Олег КУЛІНИЧА.