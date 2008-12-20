Працівник ДАІ, який збив насмерть двох людей, отримав 8 років

В Івано-Франківській області до 8 років ув’язнення засуджено колишнього працівника ДАІ, який збив насмерть двох людей.

Про це повідомили УНІАН у Надвірнянському районному суді, який 19 грудня виніс відповдіний вирок.

Суд визнав колишнього працівника ДАІ винним у вчинені злочину, передбаченого статтею 288 ч.2 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Як повідомляв УНІАН, працівник ДАІ у стані алкогольного сп’яніння врізвася у натовп людей під час святкування цього року Дня молоді у Богородчанах Івано-Франківської області. Тоді на місці аварії загинула 13-річна дівчинка, згодом у реанімації померла 30-річна жінка.

Суд врахував усі пом’якшувальні обставини - відсутність судимостей у правоохоронця, щире каяття та повне відшкодування моральних і матеріальних збитків і всіх медичних витрат потерпілим.

Суд також виніс окрему постанову до голови Івано-Франківської облдержадміністрації Миколи ПАЛІЙЧУКА про «незадовільну роботу службових осіб Богородчанської райдержадміністрації при проведенні відповідних розважальних заходів» (патрульною машиною не було перекрито дорогу, де відбувалося святкування – УНІАН) і другу постанову - на адресу начальника управління УМВС України в Івано-Франківській області генерала Василя КУЗНЄЦОВА «про незадовільну роботу Богородчанського райвідділу міліції і зокрема, дорожньої служби».