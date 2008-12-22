Погода на 22-26 грудня

22 грудня на території України утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній та західній частині часом сніг та мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем, вночі та вранці в Криму сильні опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 3-8° тепла. На решті території місцями слабкий сніг. Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 14°, вдень 0-5° морозу. В Житомирській, Вінницькій, Кіровоградськіій та Одеській областях місцями утримається сильна ожеледь та складні відкладення. На дорогах країни місцями ожеледиця.

23-24 грудня очікується сніг, на півдні України та Закарпатті з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, 24 грудня, крім південної частини, місцями хуртовини.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східній частині , а 24 грудня і в північних областях впродовж доби 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

25 грудня йтиме сніг, на крайньому півдні - мокрий сніг, 26 грудня без істотних опадів. Температура вночі 4-10° морозу (на узбережжі морів 0-5° морозу), вдень 1-6° морозу, в Криму, а 25 грудня і на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла; 26 грудня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 9-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

Завтра у Києві та області хмарно, місцями слабкий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, в Києві вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу.

23-24 грудня у столиці та області часом сніг, мокрий сніг, 24 грудня місцями хуртовини. Температура 23 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 24 грудня впродовж доби 4-9° морозу.

25 грудня у Києві та області сніг, 26 грудня без істотних опадів. Температура вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу.