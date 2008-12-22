Підняти гривню не зможе навіть «Сізіфова праця» Тимошенко?

Українському урядові навряд чи вдасться стабілізувати курс гривні у найближчій перспективі. Такий прогноз подає ізраїльський фінансовий оглядач Німрод Гальперн на сторінках впливового ділового видання "The Marker".

Аналізуючи безперервні коливання курсу української валюти, Німрод Гальперн зазначає, що Нацбанк України вдається до постійного підвищення ставки рефінансування. Однак, бажаних результатів ця тактика не приносить й навіть загрожує анулюванням урядових гарантій. Починаючи від липня, наголошує експерт, реальний рівень знецінення української гривні сягнув 46 процентів. Ситуація настільки складна, що, на думку аналітика, повернути її на краще не зможе навіть «Сізіфова праця» українського уряду.

Ізраїльські та міжнародні спеціалісти сходяться на думці – стрімке падіння національної валюти викликане й умовами надання стабілізаційної позики від МВФ. Як зазначає Гальперн, одним з найсерйозніших ударів є вимога МВФ не допускати до кінця року зменшення більше, ніж на 4 відсотки, золотовалютних резервів України, які нині становлять майже 33 мільярди доларів. Унаслідок цього Київ втратив основні важелі підтримки національної валюти на внутрішньому та світовому ринках. Крім того, підсумовує аналітик, це значно обмежує можливості українського уряду приборкати подальший обвал гривні.

Німецька хвиля