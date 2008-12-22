Кабмін придумав, як підняти ціну на бензин

На цьому тижні парламент може прийняти закон про збільшення акцизного збору на нафтопродукти. У такому разі вартість бензину на АЗС виросте на 45 копійок, пише Дело.

Кабмін пропонує збільшити акцизні збори на бензин з 60 до 110 євро за тонну, а акциз на дизпаливо - з 30 до 85 євро. За підрахунками міністра фінансів Віктора Пинзеника, це дозволить додатково привернути до бюджету близько 4 мільярдів гривень. На думку ж учасників ринку, ініціативи Кабміну спричинять за собою збільшення вартості бензину. Літр бензину додасть в ціні від 45 до 55 копійок. У такій ситуації імпортерам нафтопродуктів стане невигідно завозити до України готовий продукт. Зате у виграшній ситуації опиняться вітчизняні НПЗ - у них з`явиться шанс збільшити об`єми переробки нафти.

Ініціатором збільшення акцизного збору на нафтопродукти є Міністерство фінансів. Там вважають: вітчизняні нафтотрейдери одержують дуже високий прибуток. «З початку року вартість нафти на світових ринках впала майже в 6 разів, проте значного падіння вартості бензину на українських заправках не відбулося, - пояснює глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики «бютівець» Сергій Терьохін. - Нафтотрейдери в умовах нинішньої кризи одержують надприбутки, природно, з цим необхідно розібратися».

Акцизні збори на нафтопродукти в Україні є одними з найнижчих в світі. Для порівняння, в Росії за тонну бензину марки А-95 нафтотрейдери платять 101 євро. У Європейському Союзі акцизні ставки на нафтопродукти більше українських в 4 рази - там сплачують 273 євро з тонни.

Проте експерти сумніваються в тому, що українські нафтотрейдери підуть на зниження прибутку. Швидше за все, податкове навантаження ляже на плечі українських споживачів. «Якою б низькою не була вартість нафти, АЗС не братимуть на себе додаткове податкове навантаження, - вважає виконавчий директор компанії UPECO Сергій Куюн. - Вони включатимуть її в кінцеву вартість бензину, внаслідок чого літр бензину підніметься в ціні на 45 копійок».