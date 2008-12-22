Через негоду в Україні без електрики сидять 488 населених пунктів

10:18, 22 грудня 2008
Суспільство
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Постраждали 6 областей

Через негоду в Україні без електропостачання залишаються 488 населених пунктів у шести областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій знеструмлені 190 сіл, Одеській – 155, Житомирській – 107, Кіровоградській – 19, Миколаївській – 10 і Черкаській – 7.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

Координацію здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.

 

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