Джип «Тойота-Прадо» заїхав у підземний перехід і збив трьох людей
10:40, 22 грудня 2008Суспільство
3496 0
ДТП у Макіївці
Вчора о 12.30 у Макіївці Донецької області водій автомобіля „Тойота-Прадо” не впорався з керуванням, заїхав у підземний пішохідний перехід, де збив трьох пішоходів, після чого заднім ходом виїхав із переходу і допустив зіткнення з 5 легковими автомобілями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП постраждали 4 осіб: водій джипа і троє пішоходів, один з яких помер у лікарні.
Всього за добу на території України зареєстровано 80 ДТП, у яких загинули 8 і травмовані 95 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter