Джип «Тойота-Прадо» заїхав у підземний перехід і збив трьох людей

Вчора о 12.30 у Макіївці Донецької області водій автомобіля „Тойота-Прадо” не впорався з керуванням, заїхав у підземний пішохідний перехід, де збив трьох пішоходів, після чого заднім ходом виїхав із переходу і допустив зіткнення з 5 легковими автомобілями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП постраждали 4 осіб: водій джипа і троє пішоходів, один з яких помер у лікарні.

Всього за добу на території України зареєстровано 80 ДТП, у яких загинули 8 і травмовані 95 осіб.