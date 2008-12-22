Джип «Тойота-Прадо» заїхав у підземний перехід і збив трьох людей

10:40, 22 грудня 2008
Суспільство
3496 0

ДТП у Макіївці

Вчора о 12.30 у Макіївці Донецької області водій автомобіля „Тойота-Прадо” не впорався з керуванням, заїхав у підземний пішохідний перехід, де збив трьох пішоходів, після чого заднім ходом виїхав із переходу і допустив зіткнення з 5 легковими автомобілями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП постраждали 4 осіб: водій джипа і троє пішоходів, один з яких помер у лікарні.

Всього за добу на території України зареєстровано 80 ДТП, у яких загинули 8 і травмовані 95 осіб.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter