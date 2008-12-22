У Харкові п’яний співробітник СБУ скоїв ДТП

Співробітник Управляння Служби безпеки України в Харківській області, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 19 грудня ц.р. о 20.30 біля будинку на одній з вулиць Харкова старший співробітник охорони обласного управління СБУ, який був одягнений у формений одяг працівника міліції та знаходився у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «Деу-Ланос», скоїв зіткнення з автомобілем ГАЗ-3110, що стояв на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ГАЗ, 1969 року народження, з діагнозом «забиття грудної клітини» був доправлений до лікарні невідкладної медичної допомоги.

Під час оформлення матеріалів ДТП співробітник СБУ представлявся працівником Державтоінспекції. Крім того, під час перевірки документів на автомобіль «Деу-Ланос» інспекторами було виявлено, що державний номер автомобіля не співпадав з державним номером у технічному паспорті.