УБОЗ взявся за сина високопоставленого чиновника

УБОЗ МВС України встановлює причетність сина високопоставленого чиновника і деяких посадовців до намивання великих територій піщаних земельних ділянок у Київській області.

Про це в інтерв`ю газеті "Дело" (22 грудня) заявив перший заступник міністра внутрішніх справ, начальник ГУБОЗ МВС України Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

“Зовсім недавно антикорупційне бюро ГУБОЗ встановило ряд порушень, пов`язаних із незаконним гідронамивом піску в Київській області, - сказав він. - Ділки встигли намити з магістрального дренажного каналу площу близько 60 гектарів".

“Ми перевіряємо на причетність до цього протиправного діяння сина високопоставленого чиновника і ряду посадовців", - додав В.БЕДРИКІВСЬКИЙ.