У Києві трамвай з пасажирами зійшов з колії

У Києві на Набережному шосе трамвай з пасажирами зійшов з колії.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ»,за словами водія травмаю №5, неподалік від мосту Метро один з вагонів несподівано злетів з рейок і, зачепивши стовп трамвайного електроживлення, розвернувся на дев`яносто градусів. У момент аварії в салоні трамваю, за словами водія, знаходилося п`ять-шість пасажирів. Внаслідок пригоди ніхто з них не постраждав.

Рух електротранспорту було зупинено на маршруті. Щоб повернути в робоче положення багатотонний трамвай і відновити електроживлення, до місця аварії прибула спецтехніка.

Як основну причину того, що сталося, водій назвав деформацію колії.