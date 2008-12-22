Долар на міжбанку трішки підріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,85/8,30 грн., до 12:00 звузився коридор між продажем і купівлею – 7,95/8,30 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2680/0,2850 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2730/0,2850 грн. У Росії курс долар-рубель зріс і до 12:00 встановився на рівні 28,2610 (+0,4985) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4069/1,4072 дол. США, а до 12:00 ціни зросли до 1,4111/1,4114 дол. США.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями –11,0425/11,6820 грн., до 12:00 ціни піднялися до 11,2160/11,7110 грн.