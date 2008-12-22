Пол Маккартні розкрив свою таємницю

Пол Маккартні розкрив одну зі своїх таємниць. Виявляється, що музикант, який випустив уже два альбоми під псевдонімом Фаєрмен, тобто “пожежник”, це не хто інший як він сам.

Зараз Маккартні-Фаєрмен випустив новий, третій, альбом і з цієї нагоди роздавав напередодні автографи в одному із лондонських магазинів. Щоб отримати підпис легендарного музики, біля магазину вишикувалися в черзі щонайменше три сотні шанувальників Маккартні. Адже інтрига із розкриттям псевдоніму підігріла публіку й додала емоцій.

ICTV