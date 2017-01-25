Естафета #22PushupChallenge: українські силовики віджимаються на підтримку ветеранів бойових дій (відео)

Флешмоб #22PushupChallenge з'явився в США. Причиною того стала статистика про кількість самогубств серед американських ветеранів бойових дій, яку оприлюднив Департамент у справах ветеранів. З'ясувалося, що щодня добровільно йдуть з життя 22 колишніх бійці. Умовою естафети є 22 віджимання протягом 22 днів. Їх знімають на відео і викладають в соцмережі з відповідним хештегом.

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В Україні флешмоб проводиться на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Його мета – привернути увагу до соціальних і психологічних проблем ветеранів після повернення до мирного життя.

УНІАН зібрав найяскравіші відео від українських військових, які з'явилися в соцмережах.

Зокрема, у флешмобі одночасно взяли участь 28 управлінь патрульної поліції України.

Співробітники патрульної поліції Одеси виконали умови естафети і передали її в Департамент патрульної поліції України.

Управління патрульної поліції Києва прийняло естафету від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів-ветеранів, які повернулися зі Сходу країни.

До всесвітнього флешмобу приєднався і навчальний центр Державної прикордонної служби України. Військові віджималися, вишикувавшись у формі прикордонного знака.

Прикордонникам виклик передали генерали Нацгвардії Микола Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Вісханов, Віктор Ганущак. Нацгвардійці віджималися у внутрішньому дворику Головного управління Національної гвардії України.

А ось глава Генштабу Віктор Муженко віджимався у власному кабінеті.

Так підтримали ветеранів військові з Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

У рекордному #22pushupchallenge від Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного взяли участь понад 700 вихованців і офіцерів навчального закладу.

Окремий гірсько-піхотний ужгородський батальйон віджимався під наглядом службового пса.

Ветеранів АТО підтримав Михайло Забродський разом з командуванням ВДВ ЗС України.