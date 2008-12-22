В Україні обіцяють снігопад

Завтра в Україні часом очікується сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та крайньому півдні країни з дощем, в західних областях місцями сильні опади. В Україні, окрім західних областей, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер на Правобережжі очікується переважно північно-західний, на решті території південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині подекуди пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат вдень 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Лівобережжі 5-10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 3-6° тепла.

24-25 грудня - хмарно з проясненнями. Часом сніг, мокрий сніг, на півдні та сході країни з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний (у південній частині північно-західний), 7-12 м/с, 24 грудня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 24 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень в Криму та на Закарпатті до 5° тепла, вночі у східній частині, протягом доби 25 грудня в західних, північних та центральних областях 0-6° морозу); в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

26 грудня - невеликий, у південній та східній частині помірний сніг та мокрий сніг, 27 грудня - поступове припинення опадів.

Температура 26 грудня вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу, 27 грудня вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень 3-8° морозу; в Криму і на Закарпатті вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 27 грудня 0-6° морозу).

У Києві у вівторок часом очікується сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

По області – хмарно, часом сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

24-25 грудня- хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 24 грудня від 3° морозу до 2° тепла, 25 грудня 1-6° морозу.

26-27 грудня - без істотних опадів, лише вночі 26 грудня невеликий сніг. Температура 26 грудня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу; 27 грудня вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.