Провину вбивці патрульних у Дніпрі доведено, справу передано до суду – заступник прокурора

Про це повідомив під час брифінгу заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

За його словами, провина Пугачова доведена, згідно з експертизою, на його взутті виявлено кров убитого патрульного Артема Кутушева. Головні докази — це показання очевидців, які з’являться до суду.

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За словами Черкашина, загалом було проведено 44 судові експертизи та допитано понад 150 осіб. Також стало відомо, що зброю, з якої стріляв підозрюваний, не вдалося знайти.

Сам Пугачов провину не визнає і від дачі показань відмовився.

Наразі відомо, що слухання у справі відбудеться 27 січня у Кіровському райсуді, судове засідання буде відкритим. Слухання розглядатимуть присяжні.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Як з’ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.