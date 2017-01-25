У Чонгарі зведено телевежу для мовлення на Крим - Кабмін

Сьогодні, 25 січня було завершено будівництво радіотелепередавальної станції в с. Чонгар Херсонської області. Висота нової вежі – 150 м, наразі відбувається монтаж обладнання, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Як розповів Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, з початку лютого сигнал українських радіостанцій Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим. Реалії, Херсон FM почне доставлятися в Крим.

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Наступний етап - організація цифрового телебачення.

«Термін будівництва вежі зайняв близько двох місяців. Весь інший час, близько 9 місяців, зайняли роботи з прорахунку та міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти», - повідомив Костинський.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко заявив: «Силами інвесторів і Херсонської ОДА та завдяки злагодженій роботі держорганів, оперативно зведено телерадіовежудля мовлення на Крим. Ця подія – ще один крок на шляху успішної інформаційної реінтеграції півострова».

28 грудня 2016 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами підсумків конкурсу видала 4 ліцензії для мовлення на вільних радіоканалах на тимчасово окупованій території АР Крим.