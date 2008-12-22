В Євпаторії відключили гарячу воду через скорочення ліміту газу

В Євпаторії припинено подачу гарячої води споживачам через скорочення ліміту газу.

Як повідомила телефоном кореспонденту УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА, ліміти газу, що виділяються на Євпаторію, не дозволяють подавати гарячу воду. "Ситуація пов`язана з обмеженнями лімітів газу", - сказала вона, додавши, що напевно, так само справа йде не тільки в Євпаторії.

О.ГАРМАШОВА не змогла уточнити, з якої причини скорочено ліміт газу Євпаторії. "Це вже не до нас питання, а до газівників, які поставляють газ...Боргів якихось особливих Євпаторія не має", - сказала керівник прес-служби виконкому.

З опаленням в Євпаторії поки що проблем немає. "Поки на опалення вистачає", - зазначила О.ГАРМАШОВА.

В Євпаторії проживають понад 100 тисяч чоловік.