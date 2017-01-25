У Львові розрахуватись за проїзд у трамваях відтепер можна за допомогою смартфонів

Якщо ж ця послуга стане популярною серед львів’ян, її запровадять на інших трамвайних і тролейбусних маршрутах, інформує прес-служба Львівської міської ради.

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Щоб скористатися послугою, пасажирові потрібно буде завантажити на смартфон мобільний додаток "Приват24" і зісканувати QR-код, що зображено на спеціальних стикерах у трамваї або на зупинці транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» прямо в смартфоні та пред’явити контролеру.

За словами директор ЛКП «Львівелектротрас» Михайла Сидоровича, система безготівкового розрахунку діятиме паралельно з існуючим розрахунком через паперові квитки. Вона дасть можливість мобільно і швидко розраховуватися та не буде зловживань із повторним використанням закомпостируваних квитків.

«Проект безготівкового розрахунку в електротранспорті плануємо розширити. А саме, забезпечити можливість купувати місячний квиток з допомогою смартфона, можливість підзарядки мобільних телефонів у трамваях та забезпечити якісний WI-FI зв'язок», - розповів Михайло Сидорович.

Якщо проект гарно себе зарекомендує, то вже через кілька тижнів його планують запровадити на постійній основі на трамвайному маршруті №8 та на інших трамвайних і тролейбусних маршрутах Львова.