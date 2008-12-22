У Вінницькій області через ожеледицю не працює 74 школи у 8 районах області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігор ІВАСЮК.

За його словами, у п’ятницю, 19 грудня, через ожеледицю на дорогах було тимчасово припинено навчання у 74 школах у 8 районах області, що пов`язано із неможливістю доставити 10,5 тисяч школярів до учбових закладів.

І.ІВАСЮК також додав, що зараз погодні умови трохи покращились і на завтра закритими залишатимуться 15 загальноосвітніх шкіл у трьох районах області.

Загалом у Вінницькій області 1019 загальноосвітніх шкіл, у яких навчається понад 200 тис. учнів.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок складних погодних умов на сьогодні у Вінницькій області без електроенергії залишилися 190 населених пунктів. Також без енергопостачання залишаються 180 АТС із 240.