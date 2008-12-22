Народна самооборона «поховала» гривню

У Чернівцях активісти «Народної самооборони» провели "похорони гривні".

Як передає кореспондент УНІАН, під звуки оркестру поминальною ходою з гаслами: «Керівництво НБУ до відповідальності!», «Не провокуйте народ на масові безпорядки», «Ганьба Стельмаху та Порошенку!», «Якщо не схаменетесь, то ми вас заспокоїмо», «Народ вам не пробачить» понад 50 активістів Чернівецької облорганізації партії «Вперед, Україно!» та «Народної самооборони» принесли під стіни обласного управління Нацбанку дві труни з написами «Похорони гривні».

У руках учасників акції були вінки, на яких прикріплені траурні стрічки «від постраждалих у банківських аферах студентів, підприємців, працівників державних установ». Учасники акції поклали меншу труну з «померлою гривнею» під двері установи, яка її «вбила», а більшу труну понесли у похоронне бюро. До представників акції протесту з філії Нацбанку ніхто не вийшов.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН голова Чернівецької міської організації ГО «Народної самооборони» Василь ТАНКЕВИЧ, на акцію протесту вивела людей складна фінансова і економічна ситуація в країні. За його словами, "у такій ситуації дії Національного банку «мали б бути спрямовані на забезпечення стабільності національної валюти», однак люди, які отримали кредити в іноземній валюті, «зобов’язані тепер на 50% переплачувати за кредит».

«Наші керманичі думають, що у людей терпець не урветься, що вони будуть віддавати останні копійки заради того, щоб хтось заробив останній мільйон. Тому нас не влаштовує політика Президента країни, НБУ по відношенню до гривні. Спекуляція у банківській системі призвела до збанкрутіння малого бізнесу, до злиденності серед населення країни. Вкладники ніколи не будуть вкладати кошти в банки, тому що нашу довіру відновляли довгих 17 років, а зламали за неповний місяць. Причин для такого падіння гривні не було, нас розвели як останніх нікчем», - зазначив В.ТАНКЕВИЧ

«Ми прийдемо через тиждень точно так, як сьогодні, і подивимося, що вони зробили для того, щоб стабілізувати нашу валюту», - підкреслив він.