Тимошенко: уряд приготував бюджет з дефіцитом

Проект державного бюджету на 2009 рік уряд підготував із дефіцитом більше 2% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, на якому планується затвердити проект держбюджет на 2009 рік.

«Ми пропонуватимемо більше 2% дефіцит бюджету й спробуємо робити так, щоб усі гроші, які становлять дефіцит бюджету, пішли до Стабілізаційного фонду на витрати розвитку й підтримку реального сектору економіки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що бюджет наступного року буде непростим, підкресливши, що сьогодні практично весь світ входить у стан серйозної рецесії – падає рівень виробництва, скорочується ВВП.

«Кожна країна матиме важкий бюджет, і Україна також матиме важкий бюджет для виконання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим вона висловила надію, що антикризова програма уряду, затверджена на останньому засіданні Кабміну й передана до ВР, дасть можливість утримати економіку країни на рівні затверджених макропоказників і можливість Україні «м`яко пережити всі виклики світової фінансової кризи».

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 17 грудня прийняв постанову про уточнення основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2009 рік. Як повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, відповідно до даного рішення, в основу прогнозу покладено оптимістичний сценарій розвитку економіки, зокрема передбачається зростання ВВП на рівні 0,4% до попереднього року, індекс споживчих цін – 109,5% (грудень до грудня), індекс цін виробників – 112%.