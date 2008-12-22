Суд вирішив тримати заступника голови РДА під вартою

Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою – заступникові голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Олексію Р., затриманому за підозрою в отриманні хабара в сумі 300 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, у результаті спецоперації міжрегіонального відділу Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України, УБОЗ ГУ МВС в Харківській області та Головного слідчого управління МВС України чиновника було викрито під час отримання коштів у своєму службовому кабінеті.

За даними оперативників, Олексій Р. вимагав та отримав від приватного підприємця 300 тис. грн. хабара за сприяння у закупівлі недобудованої будівлі гуртожитку. Передача коштів проходила в чотири етапи: 30 тис. грн. – за прийняття сесією районної ради рішення про виставлення на конкурс для продажу даного об’єкту нерухомості, 20 – за перемогу в конкурсі та ще 50 тис. грн. – за визнання сесією приватного підприємця переможцем конкурсу. Останні 200 тис. грн. посадовець повинен був отримати за завершення процедур юридичного оформлення.

За фактом шахрайства Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Високопосадовця працівники спецпідрозділу БОЗ затримали в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Олексій Р. був направлений до Києва для обрання йому міри запобіжного заходу та допитаний в Генеральній прокуратурі України.