Вийшов на волю українець, спійманий у Польщі з машиною зброї

У Польщі Любельський районний суд звільнив з-під варти громадянина України, заарештованого в квітні цього року за незаконне володіння арсеналом зброї, й призначив розгляд його справи на 27 січня 2009 року. Про це УНІАН повідомили у суді.

Співрозмовник агентства відзначив, що розгляд справи може відбутися без особистої присутності українця, оскільки він визнав свою провину.

У Любельській районні прокуратурі, яка вела справу, УНІАН повідомили, що українцю висунуто два звинувачення: незаконне володіння та участь в торгівлі зброєю та порушення закону про історичні цінності.

«Українець визнав свою вину», - сказав представник прокуратури.

Прокуратура в своєму акті звинувачення вимагає для українського громадянина кари у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі та оплати 26 тисяч злотих (майже 9 тисяч доларів) у Фонд захисту історичних пам’яток.

За даними прокуратури, українець пояснював, що купив вогнепальну та холодну зброю у Чехії та мав доставити її в Київ. Частина вогнепальної зброї була повністю боєздатна, частина мала значну історичну цінність.

У прокуратурі повідомили, що в рамках справи не було затримано інших осіб.

Довідка УНІАН. 18 квітня дільничний міліціонер на одній із вулиць Любліна побачив автомобіль Opel Omega kombi, який видався йому підозріло перезавантаженим.

При перевірці авто міліціонер виявив понад 20 одиниць вогнепальної зброї (сучасної та старовинної). Серед них - протитанкова та ракетна установки, міномет, а також автоматична зброя, яку використовують в літаках. Крім цього в авто було кілька одиниць холодної зброї, серед яких - старовинні шаблі, кортики, ножі.

Польське законодавство передбачає покарання від 6 місяців до 8 років за незаконне зберігання та торгівлю зброєю.