Бойовики "ДНР" вперше пустили представників Червоного Хреста до українських бранців (відео)

Бойовики «ДНР» вперше дозволили представникам Червоного хреста відвідати українських бранців. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Керівник місії Санела Байрамбашич жодних подробиць не повідомляє, ані про місце, ані про умови, в яких перебувають полонені.

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У той же час Байрамбашич повідомив лише, що представникам Червоного хреста вдалося відвезти бранцям листи.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив для жителів тимчасово окупованих територій Донеччини 216 тонн гуманітарної допомоги.

Через КПВВ «Новотроїцьке» на неконтрольовану території проїхали 12 вантажівок від МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольство та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.