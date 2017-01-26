Суд Москви продовжив арешт затриманому в Криму "диверсанту" Панову

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Мосміськсуду Юрій Пасюнн, таким чином відхиливши клопотання захисту. Панов брав участь у судовому засіданні в режимі відеозв'язку.

Адвокат обвинувачуваного Ольга Дінз зазначила, що, на її думку, слідство зволікає з розслідуванням, оскільки необхідні слідчі дії не проводяться.

За її словами, слідчий заявив про необхідність допитати ще 10 свідків, але не вказав жодних.

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Дінз підкреслила, що адвокатів до Панова не допускали протягом півтора місяця, чим порушили його права.

У той же час, держобвинувач визнав факт українського громадянства у Панова.

Сам Панов повідомив, що його затримали 7 серпня 2016 року під час в'їзду в Крим, а в кримінальній справі зазначено, що затримання відбулося 10 серпня.

Крім того, він сказав, що не отримував вітальних листів від президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна (25 січня на засіданні Лефортовського райсуду Москви журналіст Роман Сущенко повідомив, що отримав листа від Порошенка і Клімкіна із запевненнями, що робиться все необхідне для його звільнення).

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів терактів, яким запобігли, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів було затримано Андрія Захтея.

5 грудня суд Москви продовжив арешт Панову і Захтею до 7 березня 2017 року.