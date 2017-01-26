У Херсоні школяр врятував цуценя, яке примерзло до криги (відео)

У Херсоні, в одному зі спальних районів, 12-річний хлопчик почув скавуління і помітив безпорадну тварину в очереті біля річки. Хлопець віддер лапки цуцика, які примерзли до криги, та забрав його додому. Тепер він шукає нового господаря тваринці. Докладніше - у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві волонтери врятували чоловіка, який довів до сказу свого пса (відео)