Прокуратура викликала на допит Олександра Клименка
Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури викликала на допит екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 30 січня та 3 лютого.
Про це повідомляється на сайті відомства, передає ТСН.
Колишнього міністра викликають на допит як підозрюваного на 10 годину 30 січня для низки слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Читайте такожМатіос: по справі Клименко заарештовані кілька київських податківців
Також Клименка викликають на допит і 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій.
Клименку інкримінують участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.