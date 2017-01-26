Прокуратура викликала на допит Олександра Клименка

Про це повідомляється на сайті відомства, передає ТСН.

Колишнього міністра викликають на допит як підозрюваного на 10 годину 30 січня для низки слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.

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Також Клименка викликають на допит і 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій.

Клименку інкримінують участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.