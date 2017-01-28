У школі та дитсадку на Київщині отруїлося 37 дітей - ОДА
01:17, 28 січня 2017Суспільство
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У школі та дитячому садку на Київщині отруїлося 37 дітей і двоє дорослих.
У школі та дитсадку на Київщині отруїлося 37 дітей / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган.
«В Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлось 11 дітей і 2 дорослих. В місті Вишгороді в школі N3 "Сузір'я" отруїлось 26 дітей, троє з яких вже госпіталізовано. У дітей висока температура, рвота», - написав він.
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Горган додав, що лікувальні заклади Броварів, Вишгорода, Боярки приведені в стан підвищеної готовності.
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