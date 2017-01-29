Трьом фігурантам справи Об’єднаної гірничо-хімічної компанії присудили майже 200 мільйонів застави

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

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Виконуючому обов’язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" суддя Солом’янського районного суду Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Аналогічний запобіжний захід обрано й решті підозрюваних у справі "ОГХК". Зокрема, як альтернативу тримання під вартою судом визначені розміри застав: 80 мільйонів гривень — для екс-заступника директора ДП "ОГХК" (згодом перетворене на ПАТ "ОГХК"), 5 мільйонів гривень — для начальника відділу продажів і маркетингу ПАТ "ОГХК".

Як повідомляв УНІАН, 25 січня детективи бюро вручили в.о. голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (100% належить державі) повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ("Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою"), ч.2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки") Кримінального кодексу України.

Підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу ПАТ "ОГХК" та екс-заступником директора) затримано у Києві цього ж дня.

26 січня детективи НАБУ затримали четвертого учасника цієї корупційної схеми, через яку ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" зазнало збитків на суму понад 300 млн грн.

Як встановили детективи бюро, у 2014 році затримані (разом з іншими особами, у тому числі громадянами інших держав) створили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, які, своєю чергою, пов’язані з посадовими особами "ОГХК").

Схема зводилась до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовим особам ДП "ОГХК".

У подальшому ці компанії-посередники перепродували придбану в "ОГХК" титанову продукцію за ринковими цінами міжнародним компаніям, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва. Різниця у вартості надходила на рахунки компаній-посередників та під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших компаній, підконтрольних службовим особам ДП "ОГХК".