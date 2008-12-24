Ющенко про видобуток нафти і газу на шельфі Чорного моря

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє робити все можливе, щоб видобуток нафти і газу на шельфі Чорного моря став національним пріоритетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

“Як Президент я все робитиму для того, щоб політика активізації розвідки і видобутку енергетичних ресурсів України стала одним із національних пріоритетів. Упевнений, що у нас буде уряд, який матиме адекватне ставлення до стратегії енергетичної безпеки, як до пріоритету №1 у цій країні”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив надію, що 2009 рік в цьому напрямі стане “знаковим і оптимістичним”.

В.ЮЩЕНКО вважає, що розвідкою і видобутком нафти і газу на шельфі Чорного моря мають займатися як українські, так і міжнародні компанії.

“Сьогодні треба зробити все, щоб такий проект (з видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі – УНІАН) було відновлено, і, врешті-решт, щоб Україна здійснила перший проект за останні 30-40 років, який починає видобуток власного газу і нафти”, - зазначив глава держави.