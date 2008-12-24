Українські румуни вимагають відставки міністра освіти

Представники румунських національно-культурних товариств Чернівецької області направили до вищого керівництва держави звернення, в якому висловлюють протест проти схваленої урядом за основу нової мовної концепції, а також наказу міністра освіти України Івана ВАКАРЧУКА, згідно з яким частина предметів у школах з навчанням мовами національних меншин має викладатися українською мовою, і вимагають відставки міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили депутат Чернівецької облради Василь ТЕРИЦАНУ та голова Румунського національно-культурного товариства імені Міхая Емінеску Аркадій ОПАЄЦЬ.

За словами В.ТЕРИЦАНУ, «в Україні досі не розроблено відповідні підручники та методологічні посібники, які б сприяли адаптації шкільних програм до вивчення українською». В свою чергу А.ОПАЄЦЬ заявив, що готовий подати у відставку з посади голови румунського товариства, оскільки до нього, як члена ради національних меншин при Президентові України «ніхто не прислухається у Києві» і він «не може захистити права Румунів Буковини».

Представники румунських товариств Буковини вважають, що проект згаданого урядового документа був підготовлений «без залучення представників мовних меншин», а також, на їхню думку, наказ міністра освіти суперечить «українському законодавству та спрямований проти національно-культурних прав національних меншин і суперечить Європейській хартії регіональних мов та мов меншин».

Водночас представники румунських товариств погоджуються з тим, що потрібно збільшувати вивчення української мови у школах, щоб діти краще знали державну мову і при вступі до вузів були в однакових умовах.