Світові ціни на нафту знизилися
02:00, 24 грудня 2008Суспільство
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До 39-40 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,36 (-1,09) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,98 (-0,93) дол./бар.
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