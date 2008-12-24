Світові ціни на нафту знизилися

До 39-40 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,36 (-1,09) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,98 (-0,93) дол./бар.

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