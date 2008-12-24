На Новий рік міліція візьме під охорону багаж у "Борисполі"

У зв’язку зі збільшенням пасажирообігу напередодні новорічних та різдвяних свят міліція підвищить увагу до безпечного транспортування багажу пасажирів через Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з 25 грудня по 11 січня в аеропорту цілодобово будуть здійснювати нагляд за багажем п’ятдесят співробітників МВС, половину з яких буде виділяти ГУМВС України в місті Києві, ще стільки ж - ГУМВС України в Київської області. Причому, аби уникнути непорозумінь і виключити таке поняття, як змова, щоразу склад чергових міліціонерів буде змінюватися на новий.

Крім того, щоразу для них будуть проводитися інструктажі і професійні настанови. Також в обов’язки правоохоронців буде входити чіткий нагляд за кожним маршрутом пересування того чи іншого багажу, від його отримання до завантаження на борт літака і навпаки.

Як запевняють у МВС, якість транспортування багажу буде контролюватися всюди, навіть в режимній зоні, де раніше працювала тільки служба авіаційної безпеки. “Отже, за таких умов на новорічні свята за свій багаж напевне можна бути спокійним”, - підкреслили правоохоронці, додавши, що якщо такі заходи контролю будуть давати вагомі результати, то вони будуть практикуватися і в майбутньому.

У ДЗГ поінформували, що такі заходи втілюються через те, що з початку року в аеропорту "Бориспіль" зафіксовано більше тисячі заяв з приводу пошкодження та зникнення майна.