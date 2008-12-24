Сьогодні багатостраждальний бюджет-2009 розглянуть у комітеті ВР

Сьогодні урядовий проект бюджету-2009 розглянуть у профільному комітеті парламенту, а в четвер заплановано 1-ше читання.

Напередодні вдень лише за 10 хвилин до презентації проект головного фінансового документу країни принесли до ВР з Кабміну. 17 урядових законопроектів уже розкритикували і коаліціянти з "Нашої України", і тим більше опозиційна Партія регіонів. Кабмін пропонував ухвалити ці закони пакетом, депутати відмовилися. Серед новацій – податок на нерухомість, акцизи на тютюн, алкоголь та бензин, збільшення ввізного мита.

Заплановано скасування деяких пільг чиновникам та депутатам, всі інші пільгові виплати, зарплати, пенсії зберігаються на старому рівні. Допомогти грошима зі стабілізаційного фонду прем‘єр хоче енергетикам, шахтарям, селянам та державним банкам. З фонду профінансують також підготовку до Євро-2012 і купівлю зброї для української армії. Ще одне джерело грошей – інвестори.

ICTV