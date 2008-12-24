Під носом у львівської міліції стався вибух

У Львові 23 грудня о 23.35 стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку №106 по вулиці Науковій, жертв і постраждалих немає.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, «спрацював вибуховий пристрій невідомої конструкції».

«Вибухова хвиля частково зруйнувала бетонну опору козирка під‘їзду, вибито шибки у кількох квартирах на 1-му поверсі, пошкоджено скло на сходових клітинах під‘їзду та зовнішню обшивку одного з балконів приватного помешкання. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав, не постраждали й перехожі, яких зазвичай багато у денний час в цьому густонаселеному районі міста», - повідомив П.ВАСИЛЕНКО.

Начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК повідомив УНІАН, що «на даний час не встановлено, що саме стало причиною вибуху у житловому будинку на вулиці Науковій: вибуховий пристрій чи закладена вибухівка. Це буде визначено спеціалістами під час відповідної експертизи, яка проводиться на місці події».

Як зазначив Д.ХАРЧУК, за однією з попередніх версій, «вибух не був направленого скерування і, можливо, стався через необережне поводження з вибухівкою».

*** На вулиці Науковій у Львові знаходиться Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області.