Долар на міжбанку пішов на зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,95/8,12 грн., ціни на російську валюту піднялися до 0,2720/0,2880 грн., котирування євро-гривні становили 11,0896/11,3570 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3967/1,3969 дол. США (вівторок – 1,3985/1,3987).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня 7,8788/8,0000 грн.

Нагадаємо, вчора на міжбанку торги долару США завершилися на значеннях 8,00/8,20 грн., євро – 11,1755/11,4850 грн.