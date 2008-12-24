У дитячій лікарні жорстоко побили лікаря-інфекціоніста

У Кременчуці (Полтавська область) в дитячій лікарні жорстоко побито лікаря-інфекціоніста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний лікар лікарні Юрій ПОПЕНКО.

За його словами, 62-річного лікаря чотири рази ударили по голові тупим предметом.

Інцидент стався вчора об 11.10. У потерпілого – «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні удари і рани голови, удар головного мозку під питанням», - повідомила заступник головного лікаря Валентина БОНДАР.

Керівництво лікарні заявляє, що напад на лікаря здійснив батько одного з пацієнтів.

«З 15 по 18 грудня у нас в інфекційному відділенні перебував на лікуванні малюк 11,5 місяців. Тато цього малюка неодноразово заявляв, що забере його додому, оскільки не бачить швидкого одужання. Проте лікування здійснювалося правильно. 18 грудня батько забрав дитину з лікарні. За день до трагедії він о пів на четверту ночі телефонував лікареві і погрожував. Вчора він помстився лікареві. Навіть після цього він знову зателефонував лікареві і заявив, що «замочить» його. Ми заявили про те, що трапилося, в міліцію», - сказала В.БОНДАР.

У Кременчуцькому міському управлінні міліції УНІАН повідомили, що підозрюваний в нападі на лікаря перебуває в розшуку. За попередніми даними, він переховується за межами міста.