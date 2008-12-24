У Криму оголосили штормове попередження

У Криму оголошене штормове попередження на 24-25 грудня, передає кореспондент УНІАН.

За даними Головного управління МНС України в АРК, впродовж двох днів на території Автономної Республіки Крим очікується значне погіршення погодних умов - посилення північного вітру до 15-20 м/с, сильні дощі з переходом у сніг, ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі – мінус 2 – плюс 3, вдень – плюс – 3-8 градусів.

Як зазначають в МНС, такі погодні умови можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій на лініях електропередач, зв`язку, комунальних мережах, автодорогах і в приватному секторі.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасної ліквідації їх можливих наслідків, ГУ МНС в АРК направило інформацію про штормове попередження головам районних і міських державних адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону. Їм запропоновано забезпечити готовність і своєчасне залучення техніки для підтримки доріг у належному стані, забезпечити своєчасне застосування протиожеледевих матеріалів для посипання доріг, вулиць і тротуарів.

Зважаючи на погіршення метеоумов, МНС радить водіям транспортних засобів по можливості утримуватися від поїздок у ці дні.