Курси готівкових валют у комерційних банках
Долар трохи знизився
Курс готівкового долара сьогодні трохи зменшився і становив в середньому 7,50/8,30 грн., євро – 10,40/11,60 грн.
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено наступні курси гривні до долара:
«ПриватБанк»: долар США – 7,70/7,85 грн., євро – 10,00/10,80 грн.;
«Укрсоцбанк»: долар США – 6,90/8,40 грн., євро – 9,50/11,50 грн.;
«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,30/8,30 грн., євро – 10,00/11,70 грн.;
«Укргазбанк»: долар США – 7,70/8,30 грн., євро – 10,70/11,60 грн.;
«Родовід Банк»: долар США – 7,30/8,70 грн., євро – 10,20/12,30 грн.;
«OTP Банк»: долар США – 7,70/8,30 грн., євро – 10,63/11,70 грн.;
«Ощадбанк»: долар США – 7,50/8,50 грн., євро – 10,50/11,60 грн.;
«Укрексімбанк»: долар США – 7,40/8,00 грн., євро – 10,40/11,50 грн.
Нацбанк зміцнив гривню по відношенню до долара на 8 копійок і встановив на сьогодні офіційний курс на рівні 7,79 грн./дол. США.
Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.
Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р. відповідно.