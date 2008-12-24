Курси готівкових валют у комерційних банках

Курс готівкового долара сьогодні трохи зменшився і становив в середньому 7,50/8,30 грн., євро – 10,40/11,60 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено наступні курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 7,70/7,85 грн., євро – 10,00/10,80 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 6,90/8,40 грн., євро – 9,50/11,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,30/8,30 грн., євро – 10,00/11,70 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,70/8,30 грн., євро – 10,70/11,60 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,30/8,70 грн., євро – 10,20/12,30 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,70/8,30 грн., євро – 10,63/11,70 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,50/8,50 грн., євро – 10,50/11,60 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,40/8,00 грн., євро – 10,40/11,50 грн.

Нацбанк зміцнив гривню по відношенню до долара на 8 копійок і встановив на сьогодні офіційний курс на рівні 7,79 грн./дол. США.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р. відповідно.