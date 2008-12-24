Кров, попіл і гроші - львівська міліція киває на величезну петарду

Львівська міліція відпрацьовує дві версії причин вибуху в житловому будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, кримінальну справу за фактом вибуху в будинку №106 по вулиці Науковій поки що не порушено, очікуються попередні результати слідства. На місці вибуху правоохоронці вилучили як речові докази понад тисячу доларів США та 600 грн.

«На даний час відпрацьовуються дві версії: необережне поводження з вибуховим пристроєм, друга версія – хуліганство. Вилучені на місці вибуху гроші, а також велика кількість попелу та кров можуть свідчити про те, що невідома поки що особа могла готуватися до святкування Нового року і нести якийсь вибуховий пристрій для феєрверку (можливо навіть величезну петарду). Через необережність цей невідомий поки що нам пристрій спрацював, завдавши тілесні ушкодження людині», - поінформував Д.ХАРЧУК, додавши що мабуть тому на місці вибуху була кров і велика кількість грошей, які могли належати цій особі.

За його словами, також відпрацьовується версія вчинення хуліганських дій, хоча поки нема підстав стверджувати, що вибух був спрямованої дії, тому мотиви цього можливого хуліганського вчинку також розслідуються.

На запитання кореспондента УНІАН, чи встановлено особу, яка звернулася по медичну допомогу після отримання травм внаслідок вибуху, Д.ХАРЧУК зауважив, що «ця інформація зараз відпрацьовується, однак на даний час даних про те, що у медичні заклади Львова зверталася особа з травмами, отриманими внаслідок вибуху, немає».

Як повідомили кореспонденту УНІАН мешканці житлових будинків, що знаходяться неподалік будинку №106, «вночі пролунав сильний за звуковим резонансом вибух, спрацювала велика кількість автосигналізацій, а жителям будинку №106 до цього часу не пояснюють, що саме сталося, кажуть, щоб не було страху та паніки».

За даними, отриманими УНІАН від поінформованих джерел у правоохоронних органах, «евакуація людей вчора після вибуху з будинку не проводилася, хоча на той час і в даний момент мотиви скоєного не з‘ясовані, а сам пристрій, який спричинив вибух, до цього часу не встановлений».

Як повідомляв УНІАН, у Львові 23 грудня о 23.35 стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку №106 по вулиці Науковій, жертв і постраждалих немає.