Чи підтримуєте ви блокаду "Л/ДНР"? – опитування УНІАН

У грудні 2016 року ветерани АТО оголосили терористам на Донбасі ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

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Наприкінці січня активісти перейшли до активних дій, заблокувавши залізницю Луганськ – Попасна. Пізніше стало відомо, що на Луганщині невідомі перерізали колію на Попасну.

У зв’язку з цим УНІАН вирішив дізнатися думку своїх читачів, чи підтримують вони блокування самопроголошених Луганської та Донецької народних республік.