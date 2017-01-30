Чи підтримуєте ви блокаду "Л/ДНР"? – опитування УНІАН
17:41, 30 січня 2017Суспільство
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УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку з приводу блокади окупованих територій Донбасу.
У грудні 2016 року ветерани АТО оголосили терористам на Донбасі ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.
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Наприкінці січня активісти перейшли до активних дій, заблокувавши залізницю Луганськ – Попасна. Пізніше стало відомо, що на Луганщині невідомі перерізали колію на Попасну.
У зв’язку з цим УНІАН вирішив дізнатися думку своїх читачів, чи підтримують вони блокування самопроголошених Луганської та Донецької народних республік.
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