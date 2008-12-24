Погода на 25 - 29 грудня

Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг; у південній частині сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на Луганщині складні відкладення ожеледі та паморозі, в Криму та Приазов`ї вночі місцями сильні опади. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, у східній частині північно-східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби 1-6° морозу, на крайньому півдні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та узбережжі Криму вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

26-27 грудня - хмарно з проясненнями. Невеликий (вночі 26 грудня у Карпатах та Прикарпатті помірний) сніг, на півдні Криму невеликий мокрий сніг та дощ; вдень 27 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 26 грудня 4-9° морозу, 27 грудня 7-12°, на сході до 14° морозу; вдень 2-7° морозу, на крайньому півдні від 3° тепла до 2° морозу; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

28-29 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 5-11°, на Лівобережжі та в Карпатах місцями 12-15° морозу, вдень 3-9° морозу; на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві у четвер очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-4° морозу. По області - хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 1-6° морозу.

26-27 грудня - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень 27 грудня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 26 грудня 4-9° морозу, 27 грудня 7-12° морозу; вдень 2-7° морозу.

28-29 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.