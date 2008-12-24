RosUkrEnergo заявляє, що Нафтогаз винен їй та «доньці» більше 3 мільярдів

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) заявляє, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за газ становить більш як 2,1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар компанії RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

«На сьогоднішній день фінансові зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перед компанією RosUkrEnergo становлять більш як 2,1 млрд. доларів США», – сказав він.

При цьому він додав, що не слід також забувати про борг НАК «Нафтогаз України» перед дочірньою компанією RosUkrEnergo AG – ЗАТ «Укргаз-Енерго» за поставки газу в 2007 р. і на початку 2008 р., який становить близько 1 млрд. дол.

Як заявив А.КНУТОВ: «НАК «Нафтогаз України», згідно з пунктом 5.1.2. чинного контракту, зобов`язаний здійснювати 100% оплату газу до закінчення місяця постачання. Систематичне порушення українською компанією цієї умови, починаючи з квітня 2008 року, відповідно до швейцарського законодавства, автоматично викликає нарахування штрафних санкцій, передбачених у пункті 6.3. контракту».

«Вважаємо, що «Нафтогаз України» має займатися не поширенням недостовірної інформації, а погасити заборгованість, що накопичилася. Виникає питання: куди НАК переводить гроші, що одержуються за поставлений газ від українських споживачів, а також від уряду України у вигляді відстрочення податкових платежів», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня НАК «Нафтогаз України» заявила, що повністю виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня по жовтень місяць цього року включно.

21 грудня в інтерв`ю телеканалу «Інтер» бізнесмен Дмитро ФІРТАШ заявив, що сьогодні Україна має 3 млрд. 200 млн. доларів боргу на 1 січня 2009 року, і що поки що наша країна перерахувала лише 1 млрд. дол.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була створена в 2004 році для поставок середньоазіатського газу до України і була ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «Укргаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ «Газпром», 45% – українському бізнесменові Д.ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

У лютому 2008 року під час газових переговорів Росія і Україна домовилися про відміну посередників, які займаються поставками газу з Росії до України. Проте, пізніше було вирішено залишити в ланцюжку RosUkrEnergo до кінця 2008 року.